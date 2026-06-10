Diyarbakır'da Yapı Kredi Bankası şubesine silahlı saldırıyla ilgili 2 tutuklama

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesindeki Yapı Kredi Bankası şubesine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin 2 kişi şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sur ilçesindeki bir banka şubesine yönelik 8 Haziran 2026 günü 02.20 sıralarında gerçekleştirilen kurşunlama olayı ile ilgili olarak; Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile çevre iş yeri kameraları üzerinden yapılan tespitler ve araştırmalar neticesinde başlatılan operasyonda, kurşunlama olayındaki silahı kullanan Ö.M. ve olaya iştirak ettiği anlaşılan M.K. isimli şahıslar Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği tarafından aynı gün içerisinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Emniyetteki işlemlerinin ardından 10 Haziran 2026 günü adliyeye sevk edilen her iki şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir" ifadelerine yer verildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı