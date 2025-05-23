Diyarbakır'da Baba-Oğul Cinayetinde 4 Kişi Tutuklandı

Diyarbakır'da Baba-Oğul Cinayetinde 4 Kişi Tutuklandı
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Diyarbakır'da yanmış halde cansız bedenleri bulunan baba-oğul cinayeti ile ilgili olarak gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Cansız bedenleri yanmış halde bulunan baba-oğul cinayetinde 4 tutuklama

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da yanmış halde cansız bedenleri bulunan baba-oğul cinayetine ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Sur ilçesi Erveni Mahallesi'nde 19 Mayıs'ta kamyonetle birlikte Remzi Sati ve oğlu Muhammed Sati'nin cansız bedenleri, yanmış halde bulunmuştu. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüphelinin sorgusu tamamlandı. Şüphelilerden 4'ü, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 2'si adli kontrol hükümlerince 3 kişi serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN KILIÇ - 3.Sayfa
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