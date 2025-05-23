Diyarbakır'da Baba-Oğul Cinayeti: 4 Tutuklama

Diyarbakır'da Baba-Oğul Cinayeti: 4 Tutuklama
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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yanmış halde bulunan baba-oğul cinayetiyle ilgili olarak gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Diyarbakır'da yanmış halde cansız bedenleri bulunan baba-oğul cinayetine ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Sur ilçesi Erveni Mahallesi'nde 19 Mayıs'ta kamyonetle birlikte Remzi Sati (50) ve oğlu Muhammed Sati'nin (15) cansız bedenleri, yanmış halde bulunmuştu. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüphelinin sorgusu tamamlandı. Şüphelilerden 4'ü, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 2'si adli kontrol hükümlerince 3 kişi serbest bırakıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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