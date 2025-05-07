Diyarbakır'da Avukat Silahlı Saldırıya Uğradı

Diyarbakır'da avukat Yasin İçli, silahlı saldırıda bacağından vuruldu.

Edinilen bilgilere göre, merkez Kayapınar ilçesinde bulunan avukatlık bürosunda avukat Yasin İçli, davasını yürüttüğü bir dosya kapsamında M.K. ile görüştü. Bir arkadaşının bürosunda gerçekleşen görüşme sırasında İçli, görüştüğü kişinin belinden silahını çıkarıp ateşlemesiyle bacağına isabet eden iki kurşunla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

İçli'nin sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. - DİYARBAKIR