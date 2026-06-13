İçişleri Bakanlığı: "Diyarbakır'da Askeri Balta cinayetine yönelik düzenlenen operasyonda 18 şüpheli yakalandı"

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da Askeri Balta cinayetine yönelik düzenlenen operasyonda 18 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde 2020 yılında gerçekleştirilen Askeri Balta cinayeti, JASAT Timlerince aydınlatıldı. Gözaltına alınan 18 akraba ve köy sakininden 7'si tutuklandı.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde 18 Eylül 2020 tarihinde Askeri Balta'nın ateşli silahla öldürülmesiyle ilgili olayın faili belirlenememişti.

Dicle Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT Timlerince yürütülen yaklaşık 7 aylık planlı faaliyetin ardından; Asayiş Şube Müdürlüğü/JASAT, Kriminal Şube Müdürlüğü ve Dicle İlçe Jandarma Komutanlığı personelinden oluşan bir "Özel Çalışma Grubu" tarafından dosyadaki tüm ifade tutanakları, otopsi ve kriminal inceleme raporları yeniden analiz edildi.

İfadesine başvurulan bazı şahısların beyanlarında tutarsızlık ve çelişkiler tespit edilmesi üzerine; cinayetle bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik 8 Haziran 2026 tarihinde Dicle ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 18 şüpheli yakalandı.

Dicle Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla V.Ç., Ö.Ş., M.A., H.T., R.Ş., M.Ç. ve R.Ç. isimli şahıslar tutuklandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı