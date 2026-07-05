Haberler

Diyarbakır'da trafik kazası: 7 aylık hamile sürücü şoka girdi

Diyarbakır'da trafik kazası: 7 aylık hamile sürücü şoka girdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda seyir halindeki bir araç, önünde giden otomobile arkadan çarptı. Kazada 7 aylık hamile olan sürücü şoka girdi ve hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'da seyir hakindeki araç, önceki otomobile arkadan çarptı. Kazada 7 aylık hamile sürücü şoka girdi.

Olay, dün öğleden sonra Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu üzerinde meydana geldi. 21 ADB 810 plakalı otomobil, önünde seyreden 42 E 0379 plakalı araca arkadan çarptı. Kazada 7 aylık hamile olduğu öğrenilen 42 E 0379 plakalı aracın sürücüsü şoka girdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hamile kadın olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hamaney'in cenazesinde dikkat çeken ayrıntı! Yeni lider yoktu

Milyonların katıldığı cenazede herkes aynı detaya odaklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul-Çanakkale arası Kınalı-Malkara Otoyolu ile 2 saate düşecek

Dev projede sona doğru: İki şehrin arası sadece 2 saate düşecek
Böyle vicdansızlık olur mu? Tartışma yaşayıp minik bebeklerini yol ortasına attılar

Böyle vicdansızlık olur mu? Görüntü büyük infial yarattı
Dünyanın gözü Ankara'da! Tarihi zirvede 4 kritik başlık ele alınacak

Dünyanın gözü Ankara'da! Tarihi zirvede 4 kritik başlık ele alınacak
Ankara'da jet sesleri duyulacak! Valilikten vatandaşlara uyarı

Ankara için saat verip vatandaşları uyardılar: Sakın tedirgin olmayın
Temizlik işçisi yol kenarında bulduğu 3,5 milyon TL değerinde altın dolu çantayı polise teslim etti

Temizlik işçisi yol kenarında buldu! İçindekiler baygınlık geçirtir
Araç sahiplerine kötü haber! Motorine okkalı bir zam geliyor

Araç sahiplerine kötü haber! Okkalı bir zam daha geliyor
İstanbul'un dev oteli rekor bedelle satışa çıktı

İstanbul'un ünlü oteli satışa çıkarıldı! Fiyatı dudak uçuklatıyor