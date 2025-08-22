Diyarbakır'da Arazi Kavgasında 1 Ölü, 6 Yaralı
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki iki aile arasında yaşanan arazi anlaşmazlığı sonucu çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde iki aile arasında meydana gelen arazi kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır, 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, ilçenin Güvercinlik Mahallesi Çatalca Boğaz Küme Evleri'nde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır, 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekini sevk edildi.
Hayatını kaybeden M.Ş'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.
Yaralılar, M.A.Ş, A.Ş, H.Ş, S.Ş ve M.Ş kentteki hastanelere sevk edildi.
Olaya ilişkin soruşturma sürerken 3 kişi gözaltına alındı. - DİYARBAKIR