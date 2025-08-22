Diyarbakır'da Arazi Kavgasında 1 Ölü, 6 Yaralı

Diyarbakır'da Arazi Kavgasında 1 Ölü, 6 Yaralı
Güncelleme:
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki iki aile arasında yaşanan arazi anlaşmazlığı sonucu çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekini sevk edildi.

Hayatını kaybeden M.Ş'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.

Yaralılar, M.A.Ş, A.Ş, H.Ş, S.Ş ve M.Ş kentteki hastanelere sevk edildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürerken 3 kişi gözaltına alındı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
