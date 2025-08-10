Diyarbakır'da Arazi Anlaşmazlığı Nedeniyle Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgelere göre, dün gece saatlerinde Yılmaz Güney Caddesi'nde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle meydana gelen silahlı kavgada A.B. (31) ve S.B.(32), yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Polis, olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - DİYARBAKIR

