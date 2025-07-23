Diyarbakır'da Aranan Zanlı JASAT Tarafından Yakalandı

Diyarbakır'da Aranan Zanlı JASAT Tarafından Yakalandı
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Diyarbakır'da 'kasten öldürme' ve 'hükümlü ve tutuklunun kaçması' suçlarından 18 yıl 9 ay hapis cezası bulunan V.E., Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı. Zanlı, Sur ilçesindeki operasyon sonucu tutuklandı.

Diyarbakır'da "kasten öldürme, "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı JASAT tarafından yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Sur İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından nitelikli suçlar kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde yürütülen planlı ve titiz çalışmalar sonucunda "kasten öldürme", "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.E., Sur ilçesinde icra edilen operasyon neticesinde yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, V.E.'nin çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığı kaydedildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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