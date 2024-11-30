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Diyarbakır'da Araç Kundaklama Olayında 1 Gözaltı

Diyarbakır'da Araç Kundaklama Olayında 1 Gözaltı
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Diyarbakır Valiliği, Bağlar ilçesinde meydana gelen araç kundaklama olayında terör bağlantılı bir şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Olayda 1 araç tamamen tahrip olurken, 2 araçta da kısmi hasar oluştu.

Diyarbakır Valiliği, dün akşam yanan 3 araca ilişkin bir kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 29 Kasım'da 19.00-23.00 saatlerinde Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde meydana gelen araç kundaklama olayında 1 araç tamamen tahrip olurken, 2 araçta da kısmi hasar oluştuğu belirtildi.

Açıklamada, "Konuyla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışma neticesinde, ilk bulgulara göre terör örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen bir şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu hakkında geniş kapsamlı adli ve idari soruşturma devam etmektedir" denildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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