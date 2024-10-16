Diyarbakır'da Araç Kaza Yaptı: 3 Yaralı
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Dicle Üniversitesi Hastanesi otoparkından çıkan bir araç, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak ağaca çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye sevk edildi.
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Dicle Üniversitesi Hastanesi otoparkından çıkan otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkıp ağaca çarparak durabildi. Kazada araçtaki 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde ilçenin Fetih Mahallesi'nde Dicle Üniversitesi Hastanesi otoparkından çıkan 25 AFB 599 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkıp ağaca çarparak durabildi.
Kazada, araçta bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR