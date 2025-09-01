Diyarbakır'da Ambulansla Taksi Çarpıştı, Yaralı Yok

Diyarbakır'da hasta taşıyan ambulans ile ticari taksi çarpıştı. Olay yerine destek ambulans ekipleri geç gelirken, kazaya karışan sağlık ekipleri muhabirin görev yapmasını engelledi.

Olay, Yenişehir ilçesi Elazığ Bulvarı üzerinde meydana geldi. 21 ABT 098 plakalı hasta taşıyan ambulans ile 21 TT 1145 plakalı ticari taksi çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu. Olayda yaralanan olmazken, ambulansta bulunan hastanın nakli için uzun süre başka bir ambulans beklendi. Bu sırada kaza yapan ambulanstaki sağlık görevlileri, görevini yapmaya çalışan muhabiri engellemeye çalıştı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR