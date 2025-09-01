Diyarbakır'da Ambulansla Taksi Çarpıştı, Yaralı Yok

Diyarbakır'da Ambulansla Taksi Çarpıştı, Yaralı Yok
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde hasta taşıyan bir ambulans ile ticari bir taksi çarpıştı. Olayda yaralanan olmazken, ambulansta bulunan hastanın nakli için uzun süre başka bir ambulans beklendi. Sağlık görevlileri, muhabirin görev yapmasını engelledi.

Diyarbakır'da hasta taşıyan ambulans ile ticari taksi çarpıştı. Olay yerine destek ambulans ekipleri geç gelirken, kazaya karışan sağlık ekipleri muhabirin görev yapmasını engelledi.

Olay, Yenişehir ilçesi Elazığ Bulvarı üzerinde meydana geldi. 21 ABT 098 plakalı hasta taşıyan ambulans ile 21 TT 1145 plakalı ticari taksi çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu. Olayda yaralanan olmazken, ambulansta bulunan hastanın nakli için uzun süre başka bir ambulans beklendi. Bu sırada kaza yapan ambulanstaki sağlık görevlileri, görevini yapmaya çalışan muhabiri engellemeye çalıştı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kara Harp Okulu'nun mezuniyet törenine damga vuran görüntü: Yüz ifadesi kameraya yansıdı

Kara Harp Okulu'nun mezuniyet törenine damga vuran görüntü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşine çaktırmadan yaptığı hareket düğüne damga vurdu

Eşine çaktırmadan yaptığı hareket düğüne damga vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.