Diyarbakır'da Akrabalar Arasında Silahlı Kavga: Baba Öldü, Oğlu Yaralı

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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada baba yaşamını yitirirken, oğlu yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır'da akrabalar arasında silahlı kavga: Baba öldü, oğlu yaralandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada baba hayatını kaybetti, oğlu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Işıklar Mahallesi'nde R.A., henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı halasının oğlu Ş.S.ile oğlu R.S.'yi silahla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Yaralılardan Ş.S. hayatını kaybetti, oğlunun tedavisi devam ediyor.

Mahallede geniş güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ZEHRA GAYRETLİ - 3.Sayfa
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