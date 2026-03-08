Haberler

Diyarbakır'da akraba aileler arasında kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Güncelleme:
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, Yenişehir ilçesine Güvercinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında çıkan tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Sakine Adıgüzel (60) hayatını kaybederken, M.T.A. (25), İ.A. (48) ve F.A. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Hayatını kaybeden Sakine Adıgüzel'in cansız bedeni ise morga kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

