Diyarbakır'da Akaryakıt İstasyonunda Silahlı Darbe
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde akaryakıt istasyonuna gelen 4 kişi, bir genci darbederek silah zoruyla arabasına bindirdi. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Müdahale edenlere ateş açan saldırganlar hızla olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri kısa sürede şüphelileri yakaladı.
Diyarbakır'da otomobille akaryakıt istasyonuna gelen 4 kişi, aracına yakıt alan genci darbederek silah zoruyla arabaya bindirdi. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgilere göre, Yenişehir ilçesinde biri silahlı 4 şüpheli, otomobille geldikleri akaryakıt istasyonunda aracına yakıt alan kişiyi henüz belirlenemeyen bir nedenle darbederek arabaya bindirdi. Silahlı kişi, o sırada müdahale etmek isteyen kişiye doğru ateş açtı. Yerdeki kovanı alan şüpheli, beraberindekilerle darbettikleri şahısla birlikte olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kimlikleri tespit edilen 4 şüpheli, kısa süre sonra yakalandı. Şüpheliler ve darbedilen kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - DİYARBAKIR