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Diyarbakır'da Aileler Arasında Kanlı Kavga: 5 Yaralı

Diyarbakır'da Aileler Arasında Kanlı Kavga: 5 Yaralı
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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle taşlı, sopalı ve silahlı kavga çıktı. Kavga sırasında 1'i ağır toplam 5 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kırsal Kuşlukçayırı Mahallesi'nin Işıklı Mezrası ile Adalar Küme Evleri'nde ikamet eden iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada, 1'i ağır 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Şaban G'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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