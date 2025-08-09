Diyarbakır'da Ağaçlık Alanda Yangın: Bir Ev Tahliye Edildi

Diyarbakır'da Ağaçlık Alanda Yangın: Bir Ev Tahliye Edildi
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, yerleşim yerlerini tehdit ederek bir evin tahliye edilmesine neden oldu. İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ediyor.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde ağaçlık alanda yangın çıktı. Alevler, yerleşim yerlerini tehdit ederken, bir ev tahliye edildi.

Olay, Silvan ilçesine bağlı Kazandağı Mahallesi Kalemli mezrasında yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenle kırsaldaki ağaçlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisi ile yangın kısa sürede büyüdü. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 3 saattir devam eden yangın, yerleşim yerlerine kadar ilerledi. Ekiplerin yoğun müdahalesi devam ederken, alevlerin yaklaştığı bir ev ekiplerce tahliye edildi. Vatandaşların da destek verdiği yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. - DİYARBAKIR

