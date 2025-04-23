Diyarbakır'da 9 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yapılan uygulamalarda 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gün içerisinde gerçekleştirilen Huzur Asayiş uygulamasında eğlence mekanları, metruk binalar, park bahçeler, okullar ve vatandaş yoğunluğunun olduğu yerlerde yapılan denetimlerde yaklaşık 40 gram kenevir maddesi 70 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 15 adet fişek ele geçirilirken hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheli yakalandı.

Huzur Asayiş uygulaması kapsamında haklarında adli işlem başlatılan 6 şahıstan 5'i Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri Bismil Adalet Sarayı'ndan adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 1 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.