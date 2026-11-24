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Diyarbakır'da jandarma ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 20 kilo 436 gram esrar ve 8 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, il merkezi ve ilçelerde jandarmanın sorumluluk bölgesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonlar gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar kapsamında 9 ayrı olay meydana gelirken, 9 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Operasyonlarda 20 kilo 436 gram esrar maddesi ile 8 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı