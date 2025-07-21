Diyarbakır'da 71 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Diyarbakır'da 71 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı
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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, JASAT ekipleri tarafından 7 ayrı dosyadan 20 yıldır aranan E.O. yakalandı. E.O. hakkında kasten öldürme, basit yaralama ve silahlı yağma suçlarından toplamda 71 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu.

Diyarbakır'da 7 ayrı dosyadan 20 yıldır aranan ve 71 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, JASAT ekipleri tarafından yakalandı.

Ergani İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından nitelikli suçlar kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde yürütülen planlı çalışmalar sonucunda "kasten öldürme", "basit yaralama", "birden fazla kişi tarafından gece vakti silahlı yağma" suçlarından olmak üzere toplamda 7 ayrı dosyadan 2005 yılından itibaren aranan ve hakkında 71 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.O., Ergani ilçesinde icra edilen operasyonla yakalandı. E.O., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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