Diyarbakır'da 5 Gündür Haber Alınamayan Şahıs Evde Ölü Bulundu
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, 5 gündür kendisinden haber alınamayan Abdurrahim Gezer, evinde ölü bulundu. Yakınları durumu bildirdi, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Diyarbakır'da 5 gündür haber alınamayan şahıs evde ölü bulundu
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 5 gündür haber alınamayan şahıs, evde ölü bulundu.
Edinilen bilgilere göre, ilçenin Aziziye Mahallesi'nde tek başına yaşayan Abdurrahim Gezer'den 5 gündür haber alamayan yakınları, eve gelip camı kırarak içeri girdi. Gezer'in yakınları, ağır koku üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Gezer'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Ergani Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSA TEKİNDAĞ - 3.Sayfa