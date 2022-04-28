Diyarbakır'da 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Haberler

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Diyarbakır'da 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Diyarbakır'da 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde uygulama sırasından polis ekiplerinden kaçan şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde uygulama sırasından polis ekiplerinden kaçan şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şahsın yapılan kimlik sorgulamasında cezaevinden firari olduğu, 33 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.

Edinilen bilgilere göre, Bismil ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin umuma açık park ve bahçelerde yaptığı uygulama sırasında şüpheli bir şahıs kaçmaya başladı. Polis ekipleri tarafından yakalanan şahsın 1 yıldır aranan ve 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Ş.A. olduğu belirlendi. Suç dosyası oldukça kabarık olduğu öğrenilen Ş.A., Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır, Bismil, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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