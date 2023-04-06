Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü bıçaklı kavgada 1 tutuklama

Diyarbakır'da 2 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgayla ilgili bir şahıs, hastanedeki tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Diyarbakır'da 2 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgayla ilgili bir şahıs, hastanedeki tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 15.00 sularında merkez Yenişehir ilçesi Yaşar Kemal Caddesi'ndeki minibüs durağında meydana geldi. Geçtiğimiz pazar günü Veysel Emra ile Eyüp Akgök arasında gerçekleşen şakalaşma, dün bıçaklı kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Veysel Emra ile Eyüp Akgök tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Baran Emra ile A.P. tedavi altına alındı. Otopsi işlemlerinin ardından Veysel Emra ile Eyüp Akgök dün defnedildi.

Baran Emra ve A.P.'nin hastanedeki tedavisinin ardından Emniyet güçlerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Baran Emra işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, A.P.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. - DİYARBAKIR