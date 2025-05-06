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Diyarbakır'da 19 Yıl 7 Ay Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı

Diyarbakır'da 19 Yıl 7 Ay Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı
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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, 5 ayrı suçtan toplam 19 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari M.K. gerçekleştirilen operasyonla yakalandı ve tutuklandı.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 5 ayrı suçtan 19 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve Ergani İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından nitelikli suçlar kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen planlı ve titiz çalışmalar sonucunda "parada sahtecilik", "basit yaralama", hırsızlık", "dolandırıcılık" ve "suç eşyasını satın almak veya kabul etmek" olmak üzere toplam 5 ayrı suçtan 19 yıl, 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K., ilçede icra edilen operasyon neticesinde yakalandı. M.K., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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