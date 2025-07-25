Diyarbakır'da 19 Yaşındaki Kadın Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'da 19 Yaşındaki Kadın Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, birlikte yaşadığı kişinin silahlı saldırısına uğrayan 19 yaşındaki H.E. hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde 19 yaşındaki kadın, birlikte yaşadığı şahsın silahlı saldırısında hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, H.E. (19), Sur'daki evlerinde birlikte yaşadığı, S.Ş'nin (20) silahlı saldırısına uğradı.

Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Saldırıda ağır yaralanan kadın, ambulansla kaldırıldığı Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Icardi, 'Sürekli bana yazıyor' diyen modelin çıplak fotoğrafını paylaştı

Icardi, "Sürekli bana yazıyor" diyen modelin çıplak fotoğrafını paylaştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mourinho'dan sürpriz telefon: Galatasaray'a gitme Fenerbahçe'ye gel

Mourinho'dan sürpriz telefon: Galatasaray'a gitme bize gel
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.