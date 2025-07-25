Diyarbakır'da 19 Yaşındaki Kadın Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, birlikte yaşadığı kişinin silahlı saldırısına uğrayan 19 yaşındaki H.E. hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde 19 yaşındaki kadın, birlikte yaşadığı şahsın silahlı saldırısında hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, H.E. (19), Sur'daki evlerinde birlikte yaşadığı, S.Ş'nin (20) silahlı saldırısına uğradı.
Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Saldırıda ağır yaralanan kadın, ambulansla kaldırıldığı Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa