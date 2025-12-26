Haberler

Diyarbakır'da 18 yaşındaki Sümeyye'nin cinayet şüphelisi adliyeye sevk edildi

Diyarbakır'da 18 yaşındaki Sümeyye'nin cinayet şüphelisi adliyeye sevk edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde boş bir dairede cansız bedeni bulunan 18 yaşındaki Sümeyye Durgun'un ölümüyle ilgili kapıcı S.K. gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bir binadaki boş dairede cansız bedeni bulunan 18 yaşındaki Sümeyye Durgun'un ölümüyle ilgili gözaltına alınan kapıcı adliyeye sevk edildi.

Fabrika Mahallesi'nde dün bir sitede bulunan binanın 8. katındaki boş dairede cansız bedeni bulunan 18 yaşındaki Sümeyye Durgun'un ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Yapılan soruşturma kapsamında sitenin kapıcısı S.K., Gaziantep'te yapılan operasyon sonucu yakalandı. Şüpheli, emniyet işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
TFF 51 kişiyi PFDK'ya sevk etti! Aralarında hakem Ali Palabıyık da var

Futbolda deprem büyüyor! Onlarca isim arasında Süper Lig hakemi de var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18 yaşındaki Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Kapıcı gözaltında

Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Katili yasak aşkı çıktı
AK Parti harekete geçti: Vatandaşın yaka silktiği konu için yasal düzenleme geliyor

Vatandaşın yaka silktiği konu için yasal düzenleme geliyor
Apar topar final yapan dizi hakkında bomba iddia: Set çalışanını döverek öldürdüler

Final yapan dizi için bomba iddia: Set çalışanı dövülerek öldürüldü
Suudi Arabistan'da gizli oryantal dans dersleri gündem oldu

Görüntüler, şeriatla yönetilen o ülkeden
18 yaşındaki Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Kapıcı gözaltında

Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Katili yasak aşkı çıktı
Rus kadının zorla öpülmeye çalışıldığı anlar! Kamera her şeyi kaydetti

Rus kadının zor anları! Kamera rezilliği böyle kaydetti
Görüntüleri elden ele dolaşıyor: Konya'da vergi dairesinde çalışan kadınla ilgili bomba iddia

Yer: Konya! Videodaki kadın memurla ilgili vahim bir iddia var