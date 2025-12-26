Diyarbakır'da 18 yaşındaki Sümeyye'nin cinayet şüphelisi adliyeye sevk edildi

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bir binadaki boş dairede cansız bedeni bulunan 18 yaşındaki Sümeyye Durgun'un ölümüyle ilgili gözaltına alınan kapıcı adliyeye sevk edildi.

Fabrika Mahallesi'nde dün bir sitede bulunan binanın 8. katındaki boş dairede cansız bedeni bulunan 18 yaşındaki Sümeyye Durgun'un ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Yapılan soruşturma kapsamında sitenin kapıcısı S.K., Gaziantep'te yapılan operasyon sonucu yakalandı. Şüpheli, emniyet işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. - DİYARBAKIR