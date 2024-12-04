Üye Girişi
Haberler
Halep'te büyük kriz! Sorun çözülmezse kaybedilmesi an meselesi

Halep'te büyük kriz! Sorun çözülmezse kaybedilmesi an meselesi

 Suriye'deki operasyon sonrası Fransızların 102 yıl önce hazırladığı harita yeniden gündem oldu

102 yıl sonra ortaya çıkan harita Orta Doğu'yu karıştıracak

 Yenidoğan soruşturmasında 2. dalga operasyonu: 14 şüpheli daha gözaltına alındı

Türkiye'nin kilitlendiği soruşturmada yeni gözaltılar var
Bahçeli'nin konuşmasını yırtan Özgür Özel'e MHP'den sert tepki

Bahçeli'nin konuşmasını yırtan Özel'e sert tepki: Bavulunu toplaması yakındır

Diyarbakır'da 14 Yıl Aranan Cinayet Zanlısı Yakalandı

Diyarbakır'da 14 Yıl Aranan Cinayet Zanlısı Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, 'kan gütme saikiyle öldürme' suçundan 14 yıldır aranan C.Ö.'yü yakalayarak tutukladı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri ( Jasat ) ekipleri, 14 yıldır 'kan gütme saikiyle öldürme' suçundan aranan zanlıyı yakaladı. Zanlı, sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, aranan şahıslara yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Çermik İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri tarafından nitelikli suçlar kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen planlı ve titiz çalışmalar sonucunda 'kan gütme saikiyle öldürme' suçundan 16 Temmuz 2010 tarihinden itibaren aranan C.Ö., Çermik ilçesinde icra edilen operasyon neticesinde yakalanmıştır. Yakalanan C.Ö. isimli şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Diyarbakır Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir" denildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

İlanı gören herkes aynı yorumu yapıyor: Nasıl bir hata yaptın?
img

Kadın polisten iş adamına akılalmaz tuzak
img

Asgari ücret komisyonu'nda bir ilk yaşanacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Dünya Madenciler Günü Kutlaması 4 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? ASGARİ ÜCRET ZAMMI! Asgari ücret 2025 ne kadar olacak? Asgari ücret zammı netleşti mi? Asgari ücret toplantısı ne zaman? 4 Aralık Dünya Madenciler Günü mesajları! Dünya Madenciler Günü sözleri neler? Kayseri hava durumu 4 Aralık | Bugün Kayseri'de kar var mı, hava nasıl olacak? Kayseri 15 günlük hava durumu! SON DAKİKA! Memur emekli maaşı enflasyon farkı ne oldu? Memur emeklisinin alacağı maaş ne kadar, kaç TL olacak? Mersin hava durumu 4 Aralık | Bugün Mersin'de kar var mı, hava nasıl olacak? Mersin 15 günlük hava durumu! Az önce deprem mi oldu? 4 Aralık en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Sağlık ocakları grevde mi? 4 Aralık aile hekimleri çalışıyor mu? Masterchef dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 4 Aralık Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.