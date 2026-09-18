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Diyarbakır’da 14 bin kök kenevir, 129 kilo esrar ele geçirildi

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Diyarbakır’da 14 bin kök kenevir, 129 kilo esrar ele geçirildi
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Diyarbakır’da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda,14 bin 92 kök kenevir ve 129 kilo 400 gram esrar ele geçirildi.

Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda,14 bin 92 kök kenevir ve 129 kilo 400 gram esrar ele geçirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik jandarma sorumluluk sahasında operasyon düzenlendi. İcra edilen operasyonlarda 42 olay meydana gelirken 35 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Operasyonlar neticesinde 14 bin 92 kök kenevir/skunk, 129.4 kilo esrar maddesi, 11 gr. metamfetamin, 9 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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