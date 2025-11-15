Haberler

Diyarbakır'da 102 Ton Preslenmiş Saman Yangını

Güncelleme:
Diyarbakır'ın Hazro ilçesindeki Sarıçanak köyünde merada preslenmiş 102 ton saman yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü, yanmamış samanlar güvenli alana taşındı.

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde preslenmiş 102 ton saman yandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin kırsal Sarıçanak köyünde merada preslenmiş vaziyette stoklanan 102 ton saman, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekipler tarafından söndürülürken, yanmamış saman balyaları vatandaşlar tarafından taşınarak güvenli alana alındı. - DİYARBAKIR

