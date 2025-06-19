Diyarbakır'da 10 Yaşındaki Kız Çocuğunun Cinayeti: 17 Yaşındaki Kuzeni Tutuklandı

Diyarbakır'da 10 Yaşındaki Kız Çocuğunun Cinayeti: 17 Yaşındaki Kuzeni Tutuklandı
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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde kayıp ihbarı yapılan 10 yaşındaki Yasemin Yıldırım'ın cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili, Yasemin'in 17 yaşındaki kuzeni M.Ç. tutuklandı.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde kayıp ihbarı yapılan daha sonra cansız bedeni bulunan 10 yaşındaki kız çocuğu cinayetiyle ilgili 17 yaşındaki kuzeni tutuklandı.

Kemertaş Mahallesi'ndeki bir sitenin A Blok'undaki dairede oturan aile, dün akşam kızları Yasemin Yıldırım (10) kaybolduğu yönünde polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi, vatandaşlarla birlikte arama çalışması yapıldı. Çalışmalar sonucu Yasemin'in cesedi, oturduğu sitenin B Blok'unun 2. katında yer alan yangın merdiveninde bulundu. 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede, bıçak darbeleri sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilen çocuğun cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında aynı binada oturan maktulün 17 yaşındaki kuzeni M.Ç. adlı kız gözaltına alındı. Şüphelinin evindeki aramada, olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçak ile altı kanlı ayakkabı ve kanlı ıslak mendil bulundu. M.Ç, emniyet işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca "kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.

Öte yandan, olaya ilişkin M.Ç'nin 17 yaşındaki kuzeni İ.Y.T. de gözaltına alındı. İ.Y.T. ise hakkında "konutunu terk etmeme" adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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