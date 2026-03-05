Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı
Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpan otomobil kazası maddi hasarla atlatıldı. İnceleme başlatıldı.
Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesimnde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin bariyerlere çarptığı kaza maddi hasarla atlatıldı.
Karakaya Barajından Çüngüş ilçesine seyahat eden otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Değirmensuyu Mahallesi civarında bariyerlere çarptı. Kazada ölen yada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar oluştu.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı