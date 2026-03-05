Haberler

Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı

Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpan otomobil kazası maddi hasarla atlatıldı. İnceleme başlatıldı.

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesimnde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin bariyerlere çarptığı kaza maddi hasarla atlatıldı.

Karakaya Barajından Çüngüş ilçesine seyahat eden otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Değirmensuyu Mahallesi civarında bariyerlere çarptı. Kazada ölen yada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar oluştu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Aliyev'den İHA saldırısı sonrası orduya 'Hazırlıklı olun' talimatı

Azerbaycan'da neler oluyor? Aliyev'den orduya "Hazır olun" talimatı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Orta Doğu kan gölüne dönmüşken İsrail ordusundan skandal mesaj

Orta Doğu kan gölüne dönmüşken İsrail ordusundan skandal mesaj
Trump'tan Orta Doğu'da dengeleri değiştirecek rest: Tarafınızı seçin

Trump'tan Orta Doğu'da dengeleri değiştirecek rest: Tarafınızı seçin
Rusya'dan ABD ve İsrail'e olay suçlama: Arap ülkelerini bilerek savaşa sürüklediler

Rusya savaş ateşini körükleyen oyunu ifşa etti: Bunu bilerek yaptılar
Korku filmi değil gerçek! Şehir bir anda cehenneme döndü

Korku filmi değil gerçek! Şehir bir anda cehenneme döndü
Orta Doğu kan gölüne dönmüşken İsrail ordusundan skandal mesaj

Orta Doğu kan gölüne dönmüşken İsrail ordusundan skandal mesaj
Galatasaray'a Beşiktaş derbisi öncesi iki müjde

Dev derbi öncesi taraftarı havalara uçuracak iki müjde
'Para var huzur var' dedirten görüntü

"Para var huzur var" dedirten görüntü!