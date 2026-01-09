Haberler

Diyarbakır'da aynı güzergahta 5 araç kazaya karıştı

Diyarbakır'da aynı güzergahta 5 araç kazaya karıştı
Güncelleme:
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 5 araç kaza yaptı. Kazada yaralanan veya ölen olmadı, ancak araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde aynı güzergahta 5 araç kazaya karıştı.

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır - Batman Yolu kamyon ve dört otomobil, kar yağışıyla birlikte kayganlaşan yolda, sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kazada, yaralanan ve ölen olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. Kazaya karışan araçlar cep telefonuyla kaydedildi. - DİYARBAKIR

500

