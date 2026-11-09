Diyarbakır Bismil'de düğün çıkışı otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır Bismil'de düğün çıkışı otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde dün gece akrabasının düğününden çıkan kişi, Bismil-Batman kara yolunda yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde düğün çıkışı yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde akrabasının düğününden çıkan Gurgir Erenuluğ (57), Bismil-Batman kara yolunda yolun karşısına geçerken otomobil çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Erenuluğ'un hayatını kaybettiği belirlendi. Erenuluğ, otopsi işlemlerinin ardından defnedildi.
Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı