Diyarbakır Bismil'de 3 gündür haber alınamayan 21 yaşındaki genç aranıyor

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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 3 gündür kayıp genç için ekipler çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, 21 yaşındaki Delil P., Bismil ilçesi Şentepe Mahallesi'ndeki evinden cumartesi günü ayrılıp kent merkezine gitti. Mesleki Yeterlilik Belgesi almak için arkadaşının yanında kalacağını belirten Delil P., pazar günü sabah saatlerinde babası ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Delil P.'den ailesi bu saatten sonra haber alamadı. Ailenin kayıp ihbarı üzerine polis ekipleri gencin bulunması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı