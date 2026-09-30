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Diyarbakır Bağlar'da iş yerine ateş açan maskeli zanlı tutuklandı

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde geçtiğimiz hafta gece saatlerinde motosikletten inen yüzü maskeli bir kişi, iş yerine silahla ateş açtı. Ölen ya da yaralanan olmazken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı; polisin yakaladığı zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diyarbakır'da yüzü maskeli şahıs tarafından bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz hafta Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde meydana geldi. Gece saatlerinde motosikletin arka tarafından inen yüzü maskeli bir kişi, belinden çıkardığı silahla iş yerine ateş açtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekiplerince yapılan titiz çalışmaların ardından şahıs yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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