Diyarbakır'da trafik kazası: 3 yaralı
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde havalimanı yolunda iki aracın kavşakta çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Bağlar ilçesi havalimanı yolunda meydana geldi. Seyir halindeki iki araç, kavşakta çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı