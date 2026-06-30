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Diyarbakır'da trafik kazası: 3 yaralı

Diyarbakır'da trafik kazası: 3 yaralı
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde havalimanı yolunda iki aracın kavşakta çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bağlar ilçesi havalimanı yolunda meydana geldi. Seyir halindeki iki araç, kavşakta çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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