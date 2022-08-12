Diyarbakır 3. sayfa haberi... Dicle Nehri'nde kaybolan çocukların cansız bedeni çıkartıldı
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Diyarbakır haberine göre Dicle Nehri'nde kaybolan çocukların cansız bedeni çıkartıldı Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Dicle Nehri'nde kaybolan iki Suriyeli çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.
Dicle Nehri'nde kaybolan çocukların cansız bedeni çıkartıldı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Dicle Nehri'nde kaybolan iki Suriyeli çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.
Alınan bilgilere göre, Bismil ilçesi Ulutürk Mahallesi'nde 5 ve 7 yaşlarında Suriyeli çocuklar serinlemek için Dicle Nehri'ne girdi. Çocuklar, suda akıntıya kapılarak gözden kayboldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye AFAD, Jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Aramalar sonucunda önce Erdoğan, daha sonra Emin adındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.
İhlas Haber Ajansı / Mehmet Turgut Tayuzak - 3. Sayfa