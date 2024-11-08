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Diyanet, Narin'in köyündeki imamı açığa aldı

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Diyarbakır'da kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada köyün imamı R.K. gözaltına alınmış, telefonundan müstehcen görüntüler çıktığı öne sürülmüştü. Diyanet, İmam R.K.'yı açığa aldı.

Narin Güran cinayetinde gözaltına alınan isimler arasında olan Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi camisi imamı R.K. da vardı. İmam R.K. jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

Tavşantepe Mahallesi camisi imamı R. K. ile ilgili sosyal medyada ve basında yer alan iddialara ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığınca idarî soruşturma açıldı. İmam R.K'nin incelenmek üzere el koyulan telefonundan kendisinin de dahil olduğu çok sayıda cinsel içerikli video ve yazışmanın çıktığı öne sürüldü.

Narin'in katledildiği Tavşantepe köyü imamının sorgusunda yöneltilen "Telefonunuzda pek çok porno video var, videolardan birinde sizin de olduğunuz bir grup seks videosu var" sorusuna "Evli bir çiftle tanıştık, daha sonra Diyarbakır'a geldiler, birlikte olduk" yanıtını verdiği iddia edilmişti.

AÇIĞA ALINDI

tv100 canlı yayınında Devrim Tosunoğlu, Diyanet'in İmam R.K.'yı açığa aldığı bilgisini verdi. tv100 muhabiri Canan Altıntaş da Tosunoğlu'nu teyit etti.

Diyanet, Narin'in köyündeki imamı açığa aldı
Kaynak: Haberler.com / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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Yorumlar (19)

Haber YorumlarıVatan:

imam demek münafik demek

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Haber YorumlarıMGk:

LAİK eğitim sistemden çıkacak İmam budur neye şaşırdınız

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Haber YorumlarıYasar Unal:

Ne köymüş arkadaş. İmamına kadar aynı karakter hakim.

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Haber YorumlarıAhmet Çakır:

nmssz i.mmam

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Haber YorumlarıBeşiktaşlı:

Köy köy değil başka bişey

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Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıErkan Arslan:

Bunlarin Alaayi Ani Ziihniyet Hangisini Aciga Alacaksin Uzaklastiracaksin Ballik AKKACAKSARAYDAN KOKAR

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Haber Yorumlarıhasan:

İmam olsa müstehcen görmeyecekmi o onun özel hayatı

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Haber YorumlarıIsmail Uzun:

köyü komple ateşe vermek lazım

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Haber YorumlarıFONCUSAVAR:

Çamur at izi kalsın... Yarın diyeceklerdi ki: imam hakkında şu iddialar var halen görevde siz şöylesiniz siz böylesiniz diye iftirların arkası gelecek belli diyanette soruşturması araştırması varsa araştırılsın diye açığa almış

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Haber YorumlarıMurat Susam:

hayırlı olsun

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