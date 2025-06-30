Divriği'deki Yangın, Tarihi Ulu Camiyi tehdit etti

Divriği'deki Yangın, Tarihi Ulu Camiyi tehdit etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Divriği ilçesinde otluk arazide çıkan yangın, Divriği Ulu Cami dahil birçok yerin dumanla kaplanmasına neden oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve yangının çıkış sebebi için inceleme başlatıldı.

Sivas'ın Divriği ilçesinde otluk arazide çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında tarihi Divriği Ulu Cami de dumanla kaplandı.

Sivas'ın Divriği ilçesinde Divriği Kalesi çevresinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Otluk arazide başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle geniş bir çevreye yayıldı. İlçeyi etkisi altına alan duman, Divriği Ulu Cami'ye kadar ulaştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlatıldı.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası, İspanya'nın Granada kentindeki İslam mimarisinin en önemli eserleri arasında yer alan El Hamra Sarayı'na benzediği için Avrupalı bilim insanlarınca "Anadolu'nun El-Hamrası" olarak nitelendiriliyor. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Jandarmayı arayıp ormanı yakacağını söyledi, nedeni de akılalmaz

Jandarmayı arayıp ormanı yakacağını söyledi, nedeni de akılalmaz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş'a transferini babası bozmuştu! Osayi'nin yeni takımını duyurdular

Beşiktaş'a transferini babası bozmuştu! İşte yeni takımı
Arabayla gelip, bahçedeki kadına kurşun yağdırdılar

Arabayla gelip Yasemin'e kurşun yağdırdılar! Cinayet anı kamerada
Osimhen'in futbol oynadığı saha gündem oldu

Görüntüdeki ismin kim olduğunu duyunca şok olacaksınız
Francesco Farioli, Avrupa devine imza atıyor

Karagümrük ve Alanyaspor'daydı! Avrupa deviyle el sıkıştı
Şeyma Subaşı kırmızı bikinili pozuyla karın kaslarını sergiledi

Kırmızı bikinisini giydi! Karın kaslarını sergiledi
UEFA'dan çoklu kulüp sahipliği davalarına ilişkin karar: 2 takım Avrupa'dan men edildi

2 takım Avrupa'dan men edildi! İki kulüp daha ceza yemenin eşiğinde
Hamile olduğunu düşünüp hastaneye başvurdu, yapılan tetkik sonucu acı gerçekle yüzleşti

Hamile olduğunu düşünüyordu, hastanede gerçek çok başka çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.