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Diş tedavisi için gittiği hastanede hayatını kaybeden 8 yaşındaki kız son yolculuğuna uğurlandı

Diş tedavisi için gittiği hastanede hayatını kaybeden 8 yaşındaki kız son yolculuğuna uğurlandı
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Burdur'dan diş tedavisi için Isparta'daki özel hastaneye götürülen 8 yaşındaki Ela Kocaçöğür, genel anestezi sırasında kalbi durarak hayatını kaybetti. Küçük kız, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Burdur'dan diş tedavisi için götürüldüğü Isparta'daki hastanede tedavi sırasında fenalaşarak hayatını kaybettiği iddia edilen 8 yaşındaki Ela Kocaçöğür, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, Burdur'da yaşayan 8 yaşındaki Ela Kocaçöğür, diş tedavisi için ailesi tarafından Isparta'daki Davraz Özel Yaşam Hastanesi'ne götürüldü. İddiaya göre, tedavi sırasında uygulanan genel anestezinin ardından kalbi duran çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın

ardından Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılırken, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından küçük Ela'nın cenazesi Burdur Devlet Hastanesi morguna getirildi. Mehmet Yıldızlı İlkokulu 2. sınıf öğrencisi olan ve cimnastik sporuyla ilgilenen Ela Kocaçöğür için ikindi namazına Burdur Asri Mezarlık'ta kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Ela'nın ölümüne ilişkin başlatılan adli soruşturmanın sürdüğü ve kesin ölüm nedeninin hazırlanacak otopsi raporuyla netlik kazanacağı öğrenildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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