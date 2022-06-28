Emekli astsubay direksiyon başında kalp krizi geçirdi! Cenazesi askeri törenle uğurlandı

Taksicilik yapan emekli astsubay Ali Teoman Sungur (59), direksiyon başındayken kalp krizi geçirdi. Trafik akışının yoğun olduğu sırada kavşağa girecekken son anda direksiyon kıran Sungur, kaldırımı çıktıktan sonra aracını yeşillik alanda durdurdu. Taksiden çıkan Sungur, çevredekilere seslenerek kendini yere bıraktı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kalp masajı uyguladıktan sonra Sungur'u hastaneye kaldırdı. Sungur, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ASKERİ TÖRENLE UĞURLANDI

Emekli Astsubay Sungur için geçen pazar ikindi namazı sonrası Bakırköy Ataköy 5. Kısım Camii'nde askeri tören düzenlendi. Törene ailesi, askeri yetkililer, taksici arkadaşları katıldı. Türk Bayrağına sarılı tabutu başında yakınları gözyaşı döktü. Sungur'un eşi ile oğlu taziyeleri kabul etti. Kılınan cenaze namazının ardından Sungur'un cenazesi askerler tarafından omuzlara alınıp cenaze aracına konuldu. Cenaze götürüldüğü Silivri Alipaşa Mezarlığı'nda defnedildi.

"BAŞKALARINA ZARAR VERMEMEK İÇİN ÇEKİYOR"

Oğlu Barış Güray Sungur, "Vatansever, milletini seven, baba gibi babaydı. Bize dayanak oluyordu, gücümüze güç katıyordu. Kendini kötü hissedince başkalarına zarar vermemek için çekiyor ve yardım istiyor. Yardım beklerken bilinci kapanmış 45 dakika hastanede müdahale edilmiş sonra vefat etmiş. Biz de hastanede ölüm haberini aldık" dedi.

"SON VAZİFEMİ YAPAYIM DİYE KONYA'DAN GELDİM"

Hayatını kaybeden Sungur'un silah arkadaşı astsubay Polat Büyükkaraca, "Teoman ağabeyi kelimelerle anlatılmayacak kadar iyi biriydi. Can dostum, arkadaşım, meslektaşım, çok iyi yürekli, unutamayacağımız birini kaybettik. Mekanı cennet olsun. Rahatsızlık duyunca, fark etsinler diye aracı kaldırıma çıkartıyor ve o şekilde haberdar ediyor. 16 yıl sonra oğlumun düğününe Konya'ya geldi. Son vazifemi yapayım diye Konya'dan geldim" diye konuştu.

"5 DAKİKA ÖNCE ŞAKALAŞIYORDUK, 5 DAKİKA SONRA VEFAT ETTİ"

Taksici arkadaşı Aşkın Avşar, "Otele gidiyordu çalışmaya. Tam otelin önünden dönerken orada fenalaşıyor kaldırıma çekiyor. Kalp mesajı yapıyorlar, ambulansla hastaneye kaldırılıyor. Telsizden anonslar geçiyor, mesai arkadaşlarımız yanına gidiyor. Kalbimizde yeri bambaşkaydı. 5 dakika önce şakalaşıyorduk, 5 dakika sonra vefat etti. Büyük acı içerisindeyiz" şeklinde konuştu.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa