Direksiyonda dans etti, gözaltına alınırken ortalığı karıştırdı

İstanbul Beşiktaş'ta bir kadın sürücü direksiyon başında dakikalarca dans ederek trafiği kilitledi. Polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu gözaltına alınan kadın, karakola götürülürken, çığlık atıp polis aracına tekmeledi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Beşiktaş'ta seyir halindeki bir kadın sürücü, aracını durdurarak dakikalarca direksiyon başında dans etti.

DAKİKALARCA TRAFİĞİ KİLİTLEDİ

Kadının yolu kapatması nedeniyle bölgede trafik tamamen kilitlenirken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

ÇIĞLIKI ATTI, POLİS ARACINI TEKMELEDİ

Polisin uzun süren ikna çabalarına direnerek zorluk çıkaran kadın, güçlükle gözaltına alındı. Karakola götürüldüğü sırada çığlık atarak polis aracını tekmeleyen sürücünün o anları, çevredeki vatandaşlar tarafından saniye saniye cep telefonu kamerasına kaydedildi.

