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Direksiyon hakimiyetini kaybetti yağmur kanalına düştü

Direksiyon hakimiyetini kaybetti yağmur kanalına düştü

3. Sayfa Haberleri

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde gece geç saatlerinde Bandırma istikametinden Çanakkale istikametine seyir halinde olan bir binek otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yağmur sularının tahliye edildiği kanala düştü.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde gece geç saatlerinde Bandırma istikametinden Çanakkale istikametine seyir halinde olan bir binek otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yağmur sularının tahliye edildiği kanala düştü.

Edinilen bilgilere göre, Bandırma-Çanakkale yolu istikametinde, içerisinde de 2 vatandaşın bulunduğu 10 AIY 316 Plakalı binek otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, yolun sağ kısmında bulunan su giderine düştü. Kazada araç içindeki 2 vatandaşı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince çıkarılırdı. Yağmur kanalından çıkarılan 2 vatandaşa, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, 112 Acil Sağlık Ekiplerince Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi oluğu öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balıkesir Çanakkale 3. Sayfa Haberler

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