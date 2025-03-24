Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin

Sokak olayları, Erdoğan'ı çok kızdırdı! Özgür Özel'e çağrısı var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a 'pamuk şeker' tepkisi

Mansur Yavaş'ın "pamuk şeker" çıkışına Erdoğan'dan sert tepki
Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba

Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba
BM, Gazze'deki mevcudiyetini azaltma kararı aldı

İsrail'in yeniden başlayan saldırıları BM'yi korkuttu

Direksiyon Başında Rahatsızlanan Sürücü Bariyerlere Çarparak Durdurabildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'un Gerze ilçesinde, direksiyon başında rahatsızlanan bir sürücü otomobilini bariyerlere çarparak durdurdu. Olay sırasında başka bir araç tarafından kaydedilen anlar, sürücünün sağlık durumunun iyi olduğunu gösteriyor.

Direksiyon başında rahatsızlanınca bariyerlere çarparak durabildi

SİNOP - Sinop'ta direksiyon başında rahatsızlanan sürücü sürücü bariyerlere çarparak durabildi.

Kaza, Sinop'un Gerze ilçesi Akçakıraç köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücü R.K. 57 ACE 787 plakalı aracı ile Gerze istikametine seyir halinde iken bir anda direksiyon başında rahatsızlandı. Yolda zikzak çizerek ilerleyen otomobil bariyerlere çarparak durabildi. O anlar, trafikte seyir halinde olan başka bir otomobil tarafından kaydedildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Rahatsızlanan sürücü R.K.'ye ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIFAT YILMAZ - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title