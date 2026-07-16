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Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü kaza yaptı, hastanede hayatını kaybetti

Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü kaza yaptı, hastanede hayatını kaybetti
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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 68 yaşındaki kamyonet sürücüsü Ali Torun, direksiyon başında kalp krizi geçirerek ağaçlık alana çarptı. Hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçiren 68 yaşındaki kamyonet sürücüsü, aracın kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlık alana girmesi sonucu kaza yaptı. Hastaneye kaldırılan sürücü, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza, Tekkeköy ilçesi Gelemen mevkisinde, Samsun-Ordu kara yolunun 25. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Torun (68) idaresindeki 55 BZ 889 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon başında kalp krizi geçirmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlık alana girdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Ali Torun, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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