Dinlenmek için girdiği kahveden cansız bedeni çıktı 3. Sayfa Haberleri Afyonkarahisar'da dinlenmek için gittiği kahvehanede kalp krizi geçiren 80 yaşındaki adam olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Emirdağ ilçesinde dinlenmek için kahvehaneye giden 80 yaşındaki İbrahim Dündar bir anda fenalaşarak yere düştü. Durumu gören kahvehanedeki diğer vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri gönderildi. MÜDAHALELER ÇARE OLMADI Bölgeye gelen ekipler yaşlı adamın kalp krizi geçirdiğini fark edip olay yerinde kalp masajı başta olmak üzere müdahaleye başladı. Dündar ekiplerin yaklaşık 15 dakika süren müdahalesine rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi. Dündar'ın cenazesi ardından Emirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kalp Krizi Karahisar 3. Sayfa Haberler

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