Dinlenme Tesisinde Kaybolan Yaşlı Adam Hastanede Hayatını Kaybetti

Dinlenme Tesisinde Kaybolan Yaşlı Adam Hastanede Hayatını Kaybetti
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Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde 70 yaşındaki S.G., dinlenme tesisinde kayboldu, yapılan arama çalışmaları sonucunda ormanlık alanda bulundu fakat hastanede yaşamını yitirdi.

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde gece saatlerinde 70 yaşındaki adam, dinlenme tesisinde aracını ve eşini bırakıp ortadan kayboldu. Ekiplerin sabaha kadar süren arama çalışmaları neticesinde ormanlık alanda sağ olarak bulunan yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saat 22.30 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde Hendek ilçesinde bulunan bir dinlenme tesisinde meydana geldi. Devriye görevi yürüten jandarma ekipleri, emniyet şeridinde park etmiş bir aracın yanında bulunan E.G. (65) isimli kadının panik halinde olduğunu fark etti. E.G., saat 20.00 civarında eşi S.G.'nin (70) kendisini ve aracı emniyet şeridine bırakarak dinlenme tesisine gittiğini, ancak aradan geçen 2 saatin ardından geri dönmediğini belirtti. Bunun üzerine jandarma ekipleri hemen arama çalışması başlattı. Olay yerine 6 Otoyol Jandarma Timi, 1 Jandarma Asayiş Komando Bölüğü, 1 iz takip köpeği, AFAD ekipleri ve 10 tesis çalışanının da katılımıyla toplam 60 kişilik bir arama ekibi sevk edildi. Ekipler, yaşlı adamın bulunabileceği değerlendirilen İstanbul istikameti yönündeki dinlenme tesisine yakın ormanlık alanda aramalarını yoğunlaştırdı. S.G., sabaha karşı saat 05.15'te ekipler tarafından ormanlık alanda sağ olarak bulundu. Hemen sağlık ekiplerine haber verildi ve şahıs tedbir amaçlı Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz adam, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olayla alakalı inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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