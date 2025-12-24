Dinar'da öğrenci servis araçlarına yönelik denetim

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde öğrenci servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Dinar ilcesinde taşımalı eğitim çerçevesinde öğrenci taşımacılığı yapan servis araçlarına yönelik denetimler gerçekleştirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, İlçe Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla yapılan denetimlerde öğrenci güvenliği ön planda tutuldu.

Denetimler sırasında servis araçlarının evrakları, teknik yeterlilikleri, emniyet kemerleri, araç içi düzenlemeleri ve taşıma şartları kontrol edildi. Öğrencilerin güvenli, sağlıklı ve zamanında okullarına ulaşımlarının sağlanmasının önemine dikkat çekilirken, servis şoförleri ve firma yetkililerine yürürlükteki mevzuat hakkında bilgilendirme yapıldı. - AFYONKARAHİSAR