Ahırda çıkan yangında çok sayıda hayvan telef oldu

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde ahırda çıkan yangında 80 küçükbaş, 180 hindi ve 200 tavuk telef oldu.

Yangın, saat 04.30 sıralarında Tavşancıl Mahallesi'nde bulunan ahırda meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple İsmet Orhan'a ait ahırda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, tüm ahırı sardı. Yangını fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken 80 küçükbaş, 180 hindi ve 200 tavuk telef oldu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı