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Sakarya'da sakat rolü yapan dilenci, zabıtayı görünce koşarak uzaklaştı

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Sakarya'da hasta ve sakat numarası yaparak, vatandaşların duygularını istismar eden dilenci, zabıtayı görünce bir saniyede iyileşti. Koşarak kaçmaya çalışan dilenci kısa sürede yakalandı. Dilenciye idari para cezası uygulandı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde hasta ve sakat numarası yaparak koltuk değneğiyle dilenen şahsın foyası çok geçmeden ortaya çıktı. Yürümekte güçlük çeker gibi numara yapan dilenci zabıta ekiplerini görünce adeta maraton koşucusuna dönüştü.

PARA CEZASI UYGULANDI

Koşarak olay yerinden kaçan dilencinin peşine düşen zabıta ekipleri şahsı kısa sürede yakaladı. Üzerinden bir miktar para çıkan dilenciye Kabahatler Kanunu çerçevesinde idari para cezası uygulandı.

O ANLAR KAMERADA

Yaşananlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, dilencinin koltuk değneğiyle sakat numarası yaparak dilendiği ve zabıtayı gördüğü anda hızla koşarak kaçmaya çalıştığı anlar yer aldı.

Sakarya'da sakat rolü yapan dilenci, zabıtayı görünce koşarak uzaklaştı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ESRA ANGÜN - 3.Sayfa
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